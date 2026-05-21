Desconocidas imágenes pondrán en la cuerda floja el romance de Tom Brusse y Camila Nash en El Internado

21 may. 2026 - 01:07 hrs.

En el avance del capítulo 138 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tendrán una serie conversación luego de los Premios Wom.

La influencer cuestionará al marroquí por las imágenes que vio junto a Akemi Nakamura, pues aseguró que él no le había contando todo lo que había pasado con ella.

Sin embargo, el DJ también le enrostrará sus errores a la creadora de contenido y ella le preguntará si quiere terminar la relación.

El Internado

¿Qué otros premios habrán en El Internado?

En las imágenes, también podremos ver que el "mejor momento hot" también tendrá un galardón y uno de los nominados será Luis Mateucci.

Otra de las categorías será la mayor traición y se recordará cuando Tom Brusse armó una estrategia para sacar a Milo González.