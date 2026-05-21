Desconocidas imágenes pondrán en la cuerda floja el romance de Tom Brusse y Camila Nash en El Internado
En el avance del capítulo 138 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tendrán una serie conversación luego de los Premios Wom.
La influencer cuestionará al marroquí por las imágenes que vio junto a Akemi Nakamura, pues aseguró que él no le había contando todo lo que había pasado con ella.
Sin embargo, el DJ también le enrostrará sus errores a la creadora de contenido y ella le preguntará si quiere terminar la relación.
¿Qué otros premios habrán en El Internado?
En las imágenes, también podremos ver que el "mejor momento hot" también tendrá un galardón y uno de los nominados será Luis Mateucci.
Otra de las categorías será la mayor traición y se recordará cuando Tom Brusse armó una estrategia para sacar a Milo González.
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