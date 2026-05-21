"Me agregó": Fabio Agostini reveló inesperada conversación con María Alberó a Blu Dumay

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 137 de El Internado, Fabio Agostini reingresó a la casona y le contó a Blu Dumay una noticia que la dejó impactada. 

El español saludó cariñosamente a quien fue su pareja en el reality y le lanzó una bomba que ella no creyó en un comienzo.

Lo más visto de El Internado

"Me agregó tu mamá", expresó el reciente eliminado bastante nervioso. 

El Internado

El recado de María Alberó a Blu Dumay

Ya más convencida, Blu Dumay le preguntó a Fabio Agostini qué había hablado con María Alberó y él le transmitió un tierno mensaje.

Ir a la siguiente nota

"Me dijo que te ama mucho, que saques muchas cosas de tu interior. Le dije que estabas bien, súper bien y que no se preocupe", comentó el influencer. 

Finalmente, la ingeniera agradeció el gesto del exparticipante y se dio cuenta que su mamá estaba bastante preocupada por su bienestar en el encierro. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de