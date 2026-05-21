"Me agregó": Fabio Agostini reveló inesperada conversación con María Alberó a Blu Dumay
En el capítulo 137 de El Internado, Fabio Agostini reingresó a la casona y le contó a Blu Dumay una noticia que la dejó impactada.
El español saludó cariñosamente a quien fue su pareja en el reality y le lanzó una bomba que ella no creyó en un comienzo.
"Me agregó tu mamá", expresó el reciente eliminado bastante nervioso.
El recado de María Alberó a Blu Dumay
Ya más convencida, Blu Dumay le preguntó a Fabio Agostini qué había hablado con María Alberó y él le transmitió un tierno mensaje.Ir a la siguiente nota
"Me dijo que te ama mucho, que saques muchas cosas de tu interior. Le dije que estabas bien, súper bien y que no se preocupe", comentó el influencer.
Finalmente, la ingeniera agradeció el gesto del exparticipante y se dio cuenta que su mamá estaba bastante preocupada por su bienestar en el encierro.
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