"Me agregó": Fabio Agostini reveló inesperada conversación con María Alberó a Blu Dumay

21 may. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Fabio Agostini reingresó a la casona y le contó a Blu Dumay una noticia que la dejó impactada.

El español saludó cariñosamente a quien fue su pareja en el reality y le lanzó una bomba que ella no creyó en un comienzo.

"Me agregó tu mamá", expresó el reciente eliminado bastante nervioso.

El Internado

El recado de María Alberó a Blu Dumay

Ya más convencida, Blu Dumay le preguntó a Fabio Agostini qué había hablado con María Alberó y él le transmitió un tierno mensaje.

"Me dijo que te ama mucho, que saques muchas cosas de tu interior. Le dije que estabas bien, súper bien y que no se preocupe", comentó el influencer.

Finalmente, la ingeniera agradeció el gesto del exparticipante y se dio cuenta que su mamá estaba bastante preocupada por su bienestar en el encierro.