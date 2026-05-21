El Internado - Capítulo 137: Camila Nash, Agustina Pontoriero y Tom Brusse ganaron en la premiación
En el capítulo 137 de El Internado, Joaquín Méndez le dio inicio a los Premios Wom y anunció el reingreso de Pops y Fabio Agostini.
El influencer se fue a sentar directamente con Blu Dumay y le contó que conversó con María Alberó, quien le envió un mensaje.
Comenzó la entrega de galardones y la primera ganadora fue Camila Nash como la "más besadora" de todo el reality.
Graciosos premios en El Internado
Posteriormente, Tom Brusse se hizo acreedor del trofeo de "el más mentiroso" por jurarle amor eterno a Camila Nash y luego, involucrarse con Akemi Nakamura.
Agustina Pontoriero también tuvo su momento y se lució con la mejor escena de celos cuando Fabio Agostini dijo que la más guapa era Blu Dumay.
Finalmente, la argentina se enfrascó en una fuerte discusión con Camila Nash, mientras todos esperaban que terminaran que de pelear.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 136: Una de las pruebas más difíciles dejó a cuatro personas en riesgo
-
El Internado - Capítulo 135: La triste despedida de Fabio Agostini y Blu Dumay
-
El Internado - Capítulo 134: Los famosos sufrieron con tensas preguntas del exterior
-
El Internado - Capítulo 133: Tom Brusse se sintió traicionado por Furia
-
El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune
-
El Internado - Capítulo 131: El feroz enfrentamiento de Fabio Agostini y Tom Brusse