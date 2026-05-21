El Internado - Capítulo 137: Camila Nash, Agustina Pontoriero y Tom Brusse ganaron en la premiación

21 may. 2026 - 01:05 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Joaquín Méndez le dio inicio a los Premios Wom y anunció el reingreso de Pops y Fabio Agostini.

El influencer se fue a sentar directamente con Blu Dumay y le contó que conversó con María Alberó, quien le envió un mensaje.

Comenzó la entrega de galardones y la primera ganadora fue Camila Nash como la "más besadora" de todo el reality.

El Internado

Graciosos premios en El Internado

Posteriormente, Tom Brusse se hizo acreedor del trofeo de "el más mentiroso" por jurarle amor eterno a Camila Nash y luego, involucrarse con Akemi Nakamura.

Agustina Pontoriero también tuvo su momento y se lució con la mejor escena de celos cuando Fabio Agostini dijo que la más guapa era Blu Dumay.

Finalmente, la argentina se enfrascó en una fuerte discusión con Camila Nash, mientras todos esperaban que terminaran que de pelear.