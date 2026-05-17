Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 134: Los famosos sufrieron con tensas preguntas del exterior El Internado

El Internado - Capítulo 134: Los famosos sufrieron con tensas preguntas del exterior

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 134 de El Internado, tres participantes de cada equipo se enfrentaron en una nueva prueba de cocina y Blu Dumay quedó amenazada. 

Luego, Joaquín Méndez llegó a la casona con una actividad que dejó varias confesiones de parte de los participantes, pues recibieron mensajes de personajes de su pasado o quizás de su presente.

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Adrián Pedraja grabó un especial video para Agustina Pontoriero y ella se puso tan nerviosa que no se acordaba de la pregunta que le había hecho. 

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Arenita recibió mensaje de Fanny Cuevas

También, María Alberó le preguntó a Fabio Agostini cuáles eran sus intereses con Blu Dumay y al parecer, los nervios lo traicionaron. 

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Posteriormente, la dinámica se puso bastante tensa cuando Arenita recibió una pregunta de parte de una de sus grandes enemigas, Fanny Cuevas.

Finalmente, Camila Nash hizo un sincero mea culpa sobre su relación con Matías Vega, a raíz de una intervención de Fran García-Huidobro

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