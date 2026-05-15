Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 133: Tom Brusse se sintió traicionado por Furia El Internado

El Internado - Capítulo 133: Tom Brusse se sintió traicionado por Furia

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 133 de El Internado, una impactante Asamblea del Fuego se realizó en la casona, donde Tom Brusse terminó amenazado. 

Camila Nash arremetió contra Akemi Nakamura en su votación y ella le respondió de vuelta, asegurando que era la persona que le había caído peor en la vida. 

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El descargo de la influencer chilena no cesó y luego atacó a Michelle Peint. Ambas protagonizaron un momento bastante tenso, donde Fran García-Huidobro tuvo que intervenir. 

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La sincera conversación de Fabio Agostini y Blu Dumay

Posteriormente, Furia tomó la decisión de votar por Tom Brusse, quien se mostró bastante desilusionado de quien consideraba su amiga.

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Otakin replicó la acción y cuando estaba teniendo una buena relación con el marroquí, también quiso que fuera el amenazado. 

Finalmente, tras tener un encontrón en pleno cara a cara, Fabio Agostini le aclaró a Blu Dumay por qué era tan frío con ella y que realmente quería conocerla más fuera del reality.

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