El Internado - Capítulo 133: Tom Brusse se sintió traicionado por Furia

15 may. 2026 - 01:00 hrs.

En el capítulo 133 de El Internado, una impactante Asamblea del Fuego se realizó en la casona, donde Tom Brusse terminó amenazado.

Camila Nash arremetió contra Akemi Nakamura en su votación y ella le respondió de vuelta, asegurando que era la persona que le había caído peor en la vida.

El descargo de la influencer chilena no cesó y luego atacó a Michelle Peint. Ambas protagonizaron un momento bastante tenso, donde Fran García-Huidobro tuvo que intervenir.

El Internado

La sincera conversación de Fabio Agostini y Blu Dumay

Posteriormente, Furia tomó la decisión de votar por Tom Brusse, quien se mostró bastante desilusionado de quien consideraba su amiga.

Otakin replicó la acción y cuando estaba teniendo una buena relación con el marroquí, también quiso que fuera el amenazado.

Finalmente, tras tener un encontrón en pleno cara a cara, Fabio Agostini le aclaró a Blu Dumay por qué era tan frío con ella y que realmente quería conocerla más fuera del reality.