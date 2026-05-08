"¿Te pusiste lindo para mí?": El coqueto comentario de Agustina Pontoriero a Adrián Pedraja en redes sociales

08 may. 2026 - 16:50 hrs.

Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja se lanzaron coquetos comentarios a través de redes sociales ¿Podría haber un encuentro amoroso?

Hace unas semanas que el actor español anunció que había aterrizado en Argentina y le puso bastante misterio a las razones del viaje.

Ahora, varios días después el exparticipante de El Internado contó la verdad de su travesía: "Tenía que venir por trabajo y obviamente para conocer, nunca vine aquí".

El comentario de Agustina Pontoriero

En el video, Adrián Pedraja también aclaró que no verá a Milo González, pero a otras personas si: "Posiblemente vea a Agustina y a Furia, que tengo muchas ganas de verlas a las dos".

En esa línea es que Agustina Pontoriero reposteó la historia de Instagram del actor y fue bastante directa con su comentario.

"Apa ¿Te pusiste lindo para mí?", expresó la trasandina.

El Internado