"¿Te pusiste lindo para mí?": El coqueto comentario de Agustina Pontoriero a Adrián Pedraja en redes sociales
Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja se lanzaron coquetos comentarios a través de redes sociales ¿Podría haber un encuentro amoroso?
Hace unas semanas que el actor español anunció que había aterrizado en Argentina y le puso bastante misterio a las razones del viaje.
Ahora, varios días después el exparticipante de El Internado contó la verdad de su travesía: "Tenía que venir por trabajo y obviamente para conocer, nunca vine aquí".
El comentario de Agustina Pontoriero
En el video, Adrián Pedraja también aclaró que no verá a Milo González, pero a otras personas si: "Posiblemente vea a Agustina y a Furia, que tengo muchas ganas de verlas a las dos".Ir a la siguiente nota
En esa línea es que Agustina Pontoriero reposteó la historia de Instagram del actor y fue bastante directa con su comentario.
"Apa ¿Te pusiste lindo para mí?", expresó la trasandina.
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