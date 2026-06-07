"Que gane...": Furia y Otakin llegaron a la final de El Internado y lanzaron sus predicciones

07 jun. 2026 - 21:57 hrs.

En la última emisión de El Internado React, pudimos conversar en exclusiva con Furia y Otakin, quienes llegaron hasta la final de El Internado.

En primera instancia, el creador de contenido chileno nos dijo quién era su carta ganadora: "Luchito (Mateucci) tiene que ganar, es lógico".

Posteriormente, describió lo impontente que se veía la prueba: "Yo no me hubiese visto acá, menos mal que no quedé, porque hubiese dado la cach... como se dice".

El Internado React

Furia también está en la final

Posteriormente, nuestra periodista, Carolina Brown, habló con Furia, quien no quiso aventurarse lanzando el nombre de su participante ganador: "No me mojo el potito, espero que gane quien tenga que ganar".

Luego Otakin volvió a unirse a la conversación y ambos bromearon sobre cómo habían recibido la invitación para ir a la final.

"Vinimos como invitados por ser los que tenemos más fanáticos del público. Muchas gracias a la gente que nos sigue, estamos muy contentos de tener tanta fama", lanzó la argentina entre risas.