"Los quiero mucho": Álex Ortiz se emocionó con especial regalo en su último día en El Internado React

07 jun. 2026 - 21:44 hrs.

En la última emisión de El Internado React, Álex Ortiz fue sorprendido con un especial regalo de parte de todo el equipo de Mega.

Antes de entrar de lleno a la conversación sobre la final de El Internado, Poli Flores le anunció al conductor que había un presente para él.

El comediante abrió el paquete y se encontró con una caricatura de él, realizando sus labores como animador de la transmisión digital.

El Internado

Las palabras de Álex Ortiz

Tras lo anterior, Álex Ortiz evaluó positivamente su paso por El Internado React: "Fue muy importante para mí porque aprendí algo que no sabía".

Finalmente, el artista le dedicó emotivas palabras a todas las personas que trabajaron con él en este especial proyecto, sin perder su chispa.

"Amigos muchas gracias, esto me lo llevo en el corazón. Se pasaron, los quiero mucho, gran detallazo. La polera quedó espectacular y la misma carie", lanzó entre risas.