"Me dan ganas de vomitar": Akemi Nakamura se aburrió y disparó contra Camila Nash y Tom Brusse
En el capítulo 133 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una pregunta muy importante a Akemi Nakamura, la cual desató un fuerte descargo.
La animadora le propuso a la modelo "hablar descarnadamente" sobre los participantes que estaban amenazados, pero ella dijo que no tenía nada malo que decir: "Ni para Fabio, ni para Agustina".
Tras esto, Camila Nash se molestó al no ser mencionada por su compañera y le preguntó su opinión, sabiendo la respuesta.
El descargo de Akemi Nakamura
Aburrida de las consultas sobre la pareja, Akemi Nakamura disparó primero contra Camila Nash: "No quiero decir nada, solamente quiero que se vaya ella porque me parece la mujer más horrible, que no representa a Chile, no representa a las mujeres, me cae mal de verdad, no me la soporto, primera vez que me cae tan mal una persona".
Lógicamente, Tom Brusse no se quedó fuera y también recibió comentarios por parte de su exconquista: "Ese otro también, me dan ganas de vomitar, nunca había conocido seres tan despreciables".
"Me encanta cuando hablas así, Nakamura", lanzó finalmente el marroquí, en forma irónica.
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