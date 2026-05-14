"Me dan ganas de vomitar": Akemi Nakamura se aburrió y disparó contra Camila Nash y Tom Brusse

14 may. 2026 - 23:56 hrs.

En el capítulo 133 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una pregunta muy importante a Akemi Nakamura, la cual desató un fuerte descargo.

La animadora le propuso a la modelo "hablar descarnadamente" sobre los participantes que estaban amenazados, pero ella dijo que no tenía nada malo que decir: "Ni para Fabio, ni para Agustina".

Tras esto, Camila Nash se molestó al no ser mencionada por su compañera y le preguntó su opinión, sabiendo la respuesta.

El Internado

El descargo de Akemi Nakamura

Aburrida de las consultas sobre la pareja, Akemi Nakamura disparó primero contra Camila Nash: "No quiero decir nada, solamente quiero que se vaya ella porque me parece la mujer más horrible, que no representa a Chile, no representa a las mujeres, me cae mal de verdad, no me la soporto, primera vez que me cae tan mal una persona".

Lógicamente, Tom Brusse no se quedó fuera y también recibió comentarios por parte de su exconquista: "Ese otro también, me dan ganas de vomitar, nunca había conocido seres tan despreciables".

"Me encanta cuando hablas así, Nakamura", lanzó finalmente el marroquí, en forma irónica.