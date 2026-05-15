Personajes del pasado pondrán en jaque a los participantes en el capítulo 134 de El Internado
En el avance del capítulo 134 de El Internado, los participantes enfrentarán una dinámica que les dejará varios problemas.
Algunos de los eliminados les harán preguntas y enviarán mensajes a los que permanecen en el encierro, poniéndolos en jaque y bastante nerviosos.
Por ejemplo, Efrén Reyero le hablará a Blu Dumay y Adrián Pedraja a Agustina Pontoriero. También llegarán videos de personajes del pasado de los famosos, Furia recibirá palabras de Nicolás Solabarrieta y Facundo González a Akemi Nakamura.
Una prueba de cocina compleja
Por otro lado, Pablo Albuerne reprenderá a Otakin por usar un artículo de cocina bastante peligroso en la preparación de su plato.
Los conflictos no cesarán en la cocina, pues Agustina Pontoriero cometerá un error y prenderá muy fuerte la llama, poniendo en riesgo a Blu Dumay.
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