Personajes del pasado pondrán en jaque a los participantes en el capítulo 134 de El Internado

15 may. 2026 - 01:02 hrs.

En el avance del capítulo 134 de El Internado, los participantes enfrentarán una dinámica que les dejará varios problemas.

Algunos de los eliminados les harán preguntas y enviarán mensajes a los que permanecen en el encierro, poniéndolos en jaque y bastante nerviosos.

Por ejemplo, Efrén Reyero le hablará a Blu Dumay y Adrián Pedraja a Agustina Pontoriero. También llegarán videos de personajes del pasado de los famosos, Furia recibirá palabras de Nicolás Solabarrieta y Facundo González a Akemi Nakamura.

El Internado

Una prueba de cocina compleja

Por otro lado, Pablo Albuerne reprenderá a Otakin por usar un artículo de cocina bastante peligroso en la preparación de su plato.

Los conflictos no cesarán en la cocina, pues Agustina Pontoriero cometerá un error y prenderá muy fuerte la llama, poniendo en riesgo a Blu Dumay.