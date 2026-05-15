Presentado por: Betano Falabella

Personajes del pasado pondrán en jaque a los participantes en el capítulo 134 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 134 de El Internado, los participantes enfrentarán una dinámica que les dejará varios problemas. 

Algunos de los eliminados les harán preguntas y enviarán mensajes a los que permanecen en el encierro, poniéndolos en jaque y bastante nerviosos.

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Por ejemplo, Efrén Reyero le hablará a Blu Dumay y Adrián Pedraja a Agustina Pontoriero. También llegarán videos de personajes del pasado de los famosos, Furia recibirá palabras de Nicolás Solabarrieta y Facundo González a Akemi Nakamura

El Internado

Una prueba de cocina compleja

Por otro lado, Pablo Albuerne reprenderá a Otakin por usar un artículo de cocina bastante peligroso en la preparación de su plato.

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Los conflictos no cesarán en la cocina, pues Agustina Pontoriero cometerá un error y prenderá muy fuerte la llama, poniendo en riesgo a Blu Dumay.

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