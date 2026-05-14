"No tienes ganas": Blu Dumay le hará fuerte ultimátum a Fabio Agostini en el capítulo 133 de El Internado

14 may. 2026 - 00:57 hrs.

En el avance del capítulo 133 de El Internado, Blu Dumay tendrá una importante conversación con Fabio Agostini sobre su romance.

"Realmente, no tienes tantas ganas de conocerme afuera, no sé si es que te merezcas estar conmigo adentro", le lanzará la joven bastante seria.

El influencer escuchará atentamente y entregará su versión, sin comprometerse: "Yo sé que la cag... soy más de actos que de palabras, a lo mejor soy un poco brusco a la hora de contestar, pero te dije la verdad, te pinté las cosas como van a ser realmente".

El Internado

Una Asamblea del Fuego impactante

En un nuevo cara a cara, Arenita arremeterá contra Tom Brusse, calificándolo como "payaso", y le dirá que quiere verlo enfrentarse a su pareja en la eliminación.

También, Camila Nash querrá votar por Akemi Nakamura y le dirá que el marroquí no la soporta y que nunca lo ha hecho.