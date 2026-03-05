"¿Y mi besito?": Kari Belén sorprendió a Adrián Pedraja con inesperada petición
En el capítulo 86 de El Internado, Kari Belén fue a ver a Adrián Pedraja cuando estaba acostado y vivieron una juguetona situación.
De pronto, el actor tomó a la modelo de la cintura y la llevó hacia él, con el objetivo de abrazarla mientras estaban acostados.
La nueva participante quedó sorprendida con el gesto de su compañero y tuvieron una íntima conversación que ni siquiera se escuchó en los micrófonos.
La solicitud de Kari Belén
Tras lo anterior, Kari Belén se fue a acostar a su cama, pero no sin antes realizarle una inesperada petición a Adrián Pedraja.
"¿Y mi besito?", lanzó la modelo chilena, provocando la risa nerviosa del actor español.
