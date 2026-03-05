Así fue la emotiva despedida de Fernando Solabarrieta y Berta Lasala tras ser eliminados para siempre

05 mar. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 86 de El Internado, los jueces evaluaron los platillos de los participantes y revelaron qué dos famosos eran los eliminados.

En primera instancia, los chefs determinaron que Fernando Solabarrieta era quien había hecho el peor plato, considerando que la mayoría eran bastante buenos, incluyendo el suyo.

Tras lo anterior, anunciaron que Berta Lasala era la segunda persona que dejaba la casa, pues también no cumplió con la consigna a cabalidad, pero que igualmente hizo una preparación positiva.

El Internado

Las palabras de los eliminados

Los famosos que se quedaron en la casona quedaron impactados con la salida de ambos compañeros y varios rompieron en llanto.

En ese momento, Fernando Solabarrieta aprovechó la instancia para agradecer la oportunidad: "Quiero agradecer a los chefs, por despertar en mí el amor por la cocina. A mis compañeros, todo esto que he dicho no habría sido posible si no fuera por ustedes, gracias por quererme, por respetarme, gracias por devolverme las ganas de vivir, a ustedes nunca los voy a olvidar".

Finalmente, fue el turno de Berta Lasala de despedirse de los participantes: "Un gusto, fue un placer, nunca pensé que iba a dormir con tanta gente en una pieza, es la experiencia más loca que he vivido y a seguir en lo mío".