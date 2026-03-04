Corazón Negro - Capítulo 148: Perihan tiene un nuevo plan

04 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 4 de marzo, Nuh (Aras Aydin) entró al pabellón para la riesgosa cirugía que busca extirpar su tumor, mientras el resto de la familia espera preocupada.

En tanto, Perihan (Hatice Deniz) cambió sus planes y ya no dejará Capadocia, buscando quedarse cerca de Cihan (Burak Tozkoparan).

Para esto, compró la agencia turística de la ciudad y la renombró "Viajes Peri", sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba cuando le dio la noticia al esposo de Melek (Hafsanur Sacaktutan).

Corazón Negro

La extorsión de Tufan

Tufan acordó una reunión secreta junto a Halil (Erkan Bektas) y Hikmet (Esra Dermancioglu) tras enterarse de la gran cantidad que obtuvieron tras estafar a Canan (Gözde Cigaci).

La noticia despertó su avaricia y solicitó un gran porcentaje del dinero, dándoles solo una hora para cumplir, de lo contrario delataría su ubicación.

