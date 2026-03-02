Corazón Negro - Capítulo 146: Una pelea por el dinero
En el capítulo de Corazón Negro de este 23 de febrero, Halil (Erkan Bektas) y Hikmet (Esra Dermancioglu) quieren quedarse con todo el dinero que lograron arrebatarle a Canan (Gözde Cigaci), así que empezaron a desconfiar el uno del otro.
Durante la noche, la tía de los Sansalan tomó el millonario botín y trató de escaparse de su amante. El padre de los mellizos despertó y le impidió salir del escondite.
Finalmente, decidieron resguardar los billetes en una bodega, donde cada uno puso un candado con su propia combinación.
La arriesgada cirugía de Nuh
Los médicos hicieron más exámenes para determinar la gravedad del tumor de Nuh (Aras Aydin). Lamentablemente, no hay un buen prospecto.
Las alternativas son un largo tratamiento de quimioterapia o una cirugía que alcanza solo un 40% de probabilidades de sobrevivencia. Él decidió ir con la más arriesgada para no estirar la agonía de sus seres queridos.
