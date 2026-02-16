Logo Mega

Corazón Negro - Capítulo 141: Hikmet presiona a Esat

En el capítulo de Corazón Negro de este 16 de febrero, Hikmet (Esra Dermancioglu) necesita apoderarse del dinero rápido porque Halil (Eran Bektas) es perseguido por su familia en Capadocia.

Esat (Genco Özak) tiene que unírseles en la compra del hotel que quieren instalar fuera de Turquía, pero su tiempo en la cárcel le hizo cambiar de bando. Ya no quiere abandonar a los Sansalan, sino establecer su familia junto a Esma (Deniz Karabas). 

Para evitar que deje el plan, Hikmet amenazó a su sobrino con mostrar las fotos del momento en que chocó a Melek (Hafsanur Sancaktutan) y casi la hace caer por un barranco. 

Hikmet-Esra-Dermancioglu
Corazón Negro
Sumru no perdona

Sumru (Ece Uslu) recibió la visita de Nuh (Aras Aydin), quien fue a suplicarle perdón por no creer en ella.

Ella, orgullosa, decidió no aceptar sus disculpas porque hizo una promesa: en esta nueva vida que lleva no tendrá a nadie que haya puesto en duda su palabra. 

