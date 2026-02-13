Avance extendido de Corazón Negro: Perihan tendrá segundas intenciones
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Cihan (Burak Tozkoparan) llevará a Perihan (Hatice Deniz) al hotel para que se instale, pese a que las intenciones de su amiga eran vivir bajo el mismo techo.
Ella intentará que Cihan se quede con ella a tomar unos tragos, pero él la detendrá; mucho tiempo atrás "cometieron un error" que no se volverá a repetir. "Si viniste con otras intenciones, no te hagas ilusiones, por favor", le pedirá Sansalan.
Pero para ella, ese encuentro del pasado no fue un error no estará dispuesta a rendirse, incluso si Cihan está casado y con un bebé en camino.Ir a la siguiente nota
Harika volverá a los viejos hábitos
Harika (Deri Ince) tendrá una discusión con una vendedora en una tienda de ropa. Un pequeño comentario contra la joven terminará con la heredera amenazando con el despido a la dependienta y su jefe.
Nazim pensaba que ella había cambiado, pero será testigo de que esta actitud arrogante sigue más que presente en la hermana de Cihan.
