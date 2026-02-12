Corazón Negro - Capítulo 139: Un duro diagnóstico

12 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 12 de febrero, Canan (Gözde Cigaci) intervino las aplicaciones del teléfono de Bünyamin (Bulent Polat) para que no se enterara del importante giro de dinero que haría de la cuenta compartida.

Luego, fue a la sucursal del banco y presionó a la ejecutiva para que el medio millón de dólares saliera en efectivo esa misma tarde.

Una operación inminente

Sevilay (Leyla Tanlar) y Nuh (Aras Aydin) regresaron a Capadocia porque tienen una cita urgente con el neurólogo.

Corazón Negro

El médico les mostró las imágenes de la tomografía. En las imágenes, el pequeño tumor queda patente y es necesario extirparlo pronto. Solo así van a poder analizar esta masa y determinar si se trata de algo benigno o maligno.

La joven lloró al pensar en el peligro que corre Nuh, pero el profesional insistió en que ante este diagnóstico deben mantener el ánimo en alto.

