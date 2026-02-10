Logo Mega

Avance extendido de Corazón Negro: Hikmet será testigo de la traición de Halil

  • Por Marcela Paillape

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Halil (Erkan Bektas) le prometió a Hikmet (Esra Dermancioglu) que no proseguiría con el plan de conquista a Canan (Gözde Cigaci), pero apenas pudo, se puso en contacto con la esposa de Bünyamin (Bulent Polat).

Los dos tendrán una cita en un restaurante y la ingenua Canan se creerá todos los engaños que el padre de los mellizos le diga. 

Pero mientras ambos comen, Hikmet los observará a la distancia. Ella ya desconfía de su aliado, pero con esta estocada, ¿hará algo para vengarse? 

La búsqueda de Tahsin

Tahsin (Ilker Aksum) querrá demostrarle a Sumru (Ece Uslu) que está comprometido con hacer justicia en su nombre y tras buscar en cada hotel de Capadocia, solo quedarán unos pocos alojamientos donde podría estar escondido Halil. 

Sin embargo, el estafador cubrirá muy bien sus pasos, ya que tendrá comprados a los trabajadores de su hostal. 

