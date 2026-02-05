Corazón Negro - Capítulo 134: Tahsin contra el prestamista
En el capítulo de Corazón Negro de este 05 de febrero, Sumru (Ece Uslu) habló con Tahsin (Ilker Aksum) no porque lo haya perdonado, sino porque necesitaba ayuda para una amiga.
La directora de la escuela que la contrató está endeudada con unos prestamistas. Ella necesitaba el dinero para abrir el colegio, pero los crecientes intereses la tienen a punto de perder el recinto y la propia vida.
Sin necesitar más antecedentes, Tahsin se encontró con este sujeto, pagó la deuda y de paso, lo amenazó con tal de que nunca más moleste a la directora. Su valentía y generosidad le hicieron ganar algunos puntos en el corazón de Sumru.Ir a la siguiente nota
El bebé de Melek
Melek (Hafsanur Sancaktutan) y Cihan (Burak Tozkoparan) no pueden ponerse de acuerdo. Ella cree que su bebé será niño y él niña, pero en la consulta ginecológica, prefirieron esperar para saber.
Ambos sueñan en los años venideros y en cómo criarán a su hijo o hija, olvidándose de los enredos que todavía quedan por solucionar.
