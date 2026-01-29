Corazón Negro - Capítulo 129: El funeral de Samet Sansalan

29 en. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 29 de enero, toda la atención de Capadocia se volcó hacia los funerales de Samet Sansalan (Burak Sergen). Casi toda la familia llegó para despedirlo, pero el retraso de Esat (Genco Özak) se hizo notorio.

Nadie sabía que estaba detenido, así que fue una amarga sorpresa verlo aparecer rodeado de gendarmes en el cementerio.

Harika (Derin Ince) fue una de las más afectadas porque no sabía las razones del encarcelamiento de su hermano, Cihan (Burak Tozkoparan) no le quería contar y, sobre todo, sentía mucho la ausencia de Sumru (Ece Uslu).

Sumru se entera tarde

Harika envió muchos mensajes a su madre para que la acompañara en estos momentos de dolor, pero Sumru ignoró las llamadas y textos durante todo el día.

Por este motivo es que se enteró muy tarde del funeral de su marido y se restó de volver a Capadocia.

