Avance extendido de Corazón Negro: Cihan desclasificará el crimen de su hermano

29 en. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Cihan (Burak Tozkoparan) mandará llamar a la tía de Esma (Deniz Karabas) para que revele cómo se gestó el secuestro de su sobrina.

Para horror de la familia Sansalan, la mujer contará que Esat (Genco Özak) la contactó y le ofreció mucho dinero a cambio de retener a la joven. Esma lo presentía, pero esto confirmará sus sospechas al respecto.

Hikmet (Esra Dermancioglu) también fue una ideóloga del secuestro, pero fingirá sorpresa cuando todo se destape.

Corazón Negro

Tahsin se arrepentirá

La partida de Sumru (Ece Uslu) dejará a Tahsin (Ilker Aksum) desolado. Estará muy arrepentido de no creer desde un principio en la palabra de su pareja y dejarse convencer por Nuh (Aras Aydin).

"Estoy muy enfadado contigo, pero más conmigo mismo porque te hice caso. Debí acabar con ese tipo el día que vino aquí, que estuvo aquí. Debí gritarle en la cara que Sumru no haría algo así; haberte dicho 'este tipo está difamando a tu madre'", mencionará a su protegido.