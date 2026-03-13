Avance extendido de Corazón Negro: Cihan y Esat le tenderán una trampa a Hikmet

13 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Perihan (Hatice Deniz) preparará sus cosas para dejar Capadocia y regresar a Alemania.

Pero antes de irse, Sumru (Ece Uslu) la interceptará para saber por qué intentó hacerle daño a su familia, especialmente a Cihan (Burak Tozkoparan) y Melek (Hafsanur Sacaktutan).

El plan de Cihan y Esat

Halil (Erkan Bektas) creerá que Esat (Genco Özak) le mintió a Hikmet (Esra Dermancioglu) sobre la herencia de Samet (Burak Sergen) y la presionará para obtener el dinero necesario para desaparecer.

Corazón Negro

Tras esto, Hikmet llamará a su sobrino para exigir una millonaria suma, sin importar cómo la consiga, de lo contrario le contará todo a Cihan.

Desde el otro lado de la línea, Esat le preguntará si confesará todos sus crímenes, enumerándolos uno a uno, sin saber que todo está siendo grabado por los hermanos.