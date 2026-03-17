Avance extendido de Corazón Negro: Esat hará emotiva promesa a Esma
En el avance del último capítulo de Corazón Negro, Esma (Deniz Karabas) visitará a Esat (Genco Özak) en prisión.
El joven se lamentará por no poder estar en el nacimiento de su hijo ni el matrimonio de Sumru (Ece Uslu).
Esto lo motivará a hacer una especial promesa a su esposa: Se encargará de ser un hombre nuevo y volver a enamorarla.
Las cartas de Halil y Hikmet
Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) seguirán cumpliendo su tiempo en prisión, donde recibirán unas misteriosas cartas.
Al abrirlas, descubrirán que son noticias de Tufan, junto a una fotografía desde su lugar de escondite.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
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