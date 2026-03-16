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Avance extendido de Corazón Negro: Cihan será gravemente herido

  • Por Mega

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Tufan intentará huir tras enterarse de la captura de Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) para evitar ser arrastrado con ellos.

En tanto, la policía detendrá a Esat (Genco Özak) y lo llevará a prisión junto a Halil, donde se encontrará con una inesperada bienvenida.

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Cihan será herido

Melek (Hafsanur Sacaktutan) estará en una joyería en el momento en que asaltantes entrarán con la intención de robarse un valioso botín.

Corazón Negro
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Cihan (Burak Tozkoparan) verá la escena desde lejos y correrá en defensa de su esposa. Sin embargo, al intentar enfrentar a los delincuentes, él resultará gravemente herido.

Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.

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