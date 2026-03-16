Avance extendido de Corazón Negro: Cihan será gravemente herido
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Tufan intentará huir tras enterarse de la captura de Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) para evitar ser arrastrado con ellos.
En tanto, la policía detendrá a Esat (Genco Özak) y lo llevará a prisión junto a Halil, donde se encontrará con una inesperada bienvenida.
Cihan será herido
Melek (Hafsanur Sacaktutan) estará en una joyería en el momento en que asaltantes entrarán con la intención de robarse un valioso botín.Ir a la siguiente nota
Cihan (Burak Tozkoparan) verá la escena desde lejos y correrá en defensa de su esposa. Sin embargo, al intentar enfrentar a los delincuentes, él resultará gravemente herido.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
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