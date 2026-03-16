Avance extendido de Corazón Negro: Cihan será gravemente herido

16 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Tufan intentará huir tras enterarse de la captura de Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) para evitar ser arrastrado con ellos.

En tanto, la policía detendrá a Esat (Genco Özak) y lo llevará a prisión junto a Halil, donde se encontrará con una inesperada bienvenida.

Cihan será herido

Melek (Hafsanur Sacaktutan) estará en una joyería en el momento en que asaltantes entrarán con la intención de robarse un valioso botín.

Corazón Negro

Cihan (Burak Tozkoparan) verá la escena desde lejos y correrá en defensa de su esposa. Sin embargo, al intentar enfrentar a los delincuentes, él resultará gravemente herido.