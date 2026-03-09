Corazón Negro - Capítulo 151: La familia Sansalan se vuelve a unir

09 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 9 de marzo, Perihan (Hatice Deniz) llega a la mansión con la excusa de estar preocupada por la salud de Nuh (Aras Aydin).

Sin embargo, antes de poder entrar, Harika (Derin Ince) le corta el camino y la expulsa, dejándole claro que no es bienvenida.

Toda la escena es observada por Nazim, quien le reprocha su comportamiento, pero la joven no se disculpa y le dice que si quiere tener una relación, debe aceptarla tal como es.

Corazón Negro

La invitación de Tahsin

Con gran parte de la familia reunida, Tahsin (Ilker Aksum) les sugiere volver a vivir juntos en la mansión, lo que es muy bien recibido por Cihan (Burak Tozkoparan), Melek (Hafsanur Sacaktutan) y Harika.

A pesar de sentirse excluido, Esat (Genco Özak) entiende la razón por la que él y Esma (Deniz Karabas) no pueden regresar aún a vivir con el resto de la familia.

Por otro lado, Bünyamin (Bulent Polat) y Canan (Gözde Cigaci) no son tan comprensivos, haciendo saber su descontento frente a todos por no ser considerados parte del clan Sansalan.

