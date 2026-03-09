Avance extendido de Corazón Negro: Tahsin hará romántica propuesta a Sumru
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Esat (Genco Özak) sorprenderá a Esma (Deniz Karabas) con un especial regalo para la fiesta de matrimonio de Sevilay (Leyla Tanlar) y Nuh (Aras Aydin).
Pero su esposa le dejará claro que aún no lo ha perdonado y que, apenas terminen las celebraciones, retomará sus planes de divorcio.
La propuesta de Tahsin
Por otro lado, Hikmet (Esra Dermancioglu) se lamentará por no haber sido invitada a la boda de su hija, mientras que Halil (Erkan Bektas) le recordará que Nuh tampoco lo incluyó en la ceremonia.Ir a la siguiente nota
En tanto, Tahsin (Ilker Aksum) entrará a la habitación de Sumru (Ece Uslu) con una apremiante pregunta. "¿Cuándo nos vamos a casar?", lanzará.
