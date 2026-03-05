Corazón Negro - Capítulo 149: Türkan amenaza a Bünyamin y Canan

05 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 5 de marzo, Nuh (Aras Aydin) sufrió graves complicaciones durante su operación, lo que provocó que su corazón se detuviera por algunos instantes.

A pesar de la preocupación de su familia, los médicos le informaron que lograron superar la cirugía y que el mellizo se encontraba en recuperación.

Por otro lado, Halil (Erkan Bektas) cumplió con lo prometido y le entregó una millonaria cifra a Tufan para que no los delate con los Sansalan.

Corazón Negro

El chantaje de Türkan

Bünyamin (Bulent Polat) le ofreció dinero a Türkan para que dejara la mansión sin revelar lo que pasó entre ellos.

La decisión enfureció a Canan (Gözde Cigaci), quien quería dejar a la empleada en la calle sin darle dinero. Esto provocó una fuerte pelea en el matrimonio, con Bünyamin sacándole en cara que ella le dio aún más a Halil sin consultarle a nadie.

Türkan escuchó toda la pelea a través de la puerta y lo utilizó para amenazarlos y así quedarse en la mansión. De lo contrario, le contaría todo a Cihan (Burak Tozkoparan).

