Corazón Negro - Capítulo 149: Türkan amenaza a Bünyamin y Canan
En el capítulo de Corazón Negro de este 5 de marzo, Nuh (Aras Aydin) sufrió graves complicaciones durante su operación, lo que provocó que su corazón se detuviera por algunos instantes.
A pesar de la preocupación de su familia, los médicos le informaron que lograron superar la cirugía y que el mellizo se encontraba en recuperación.
Por otro lado, Halil (Erkan Bektas) cumplió con lo prometido y le entregó una millonaria cifra a Tufan para que no los delate con los Sansalan.
El chantaje de Türkan
Bünyamin (Bulent Polat) le ofreció dinero a Türkan para que dejara la mansión sin revelar lo que pasó entre ellos.
La decisión enfureció a Canan (Gözde Cigaci), quien quería dejar a la empleada en la calle sin darle dinero. Esto provocó una fuerte pelea en el matrimonio, con Bünyamin sacándole en cara que ella le dio aún más a Halil sin consultarle a nadie.
Türkan escuchó toda la pelea a través de la puerta y lo utilizó para amenazarlos y así quedarse en la mansión. De lo contrario, le contaría todo a Cihan (Burak Tozkoparan).
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
