Avance extendido de Corazón Negro: Nuh se debatirá entre la vida y la muerte

04 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Bünyamin (Bulent Polat) le contará a Canan (Gözde Cigaci) que le pagará a Türkan para que deje la mansión sin escándalos.

Esto la enfurecerá, pero su esposo le recordará que perdieron mucho más dinero con Halil (Erkan Bektas). Para su desgracia, Türkan escuchará todo desde detrás de la puerta.

El corazón de Nuh se detendrá

Bünyamin y Canan se unirán al resto de la familia mientras esperan noticias de la operación de Nuh (Aras Aydin). Como siempre, el antiguo empleado se quejará por sentirse excluido, pero Tahsin (Ilker Aksum) no aguantará sus comentarios durante la tensa situación que están viviendo.

Corazón Negro

En tanto, dentro del pabellón, los médicos enfrentan complicaciones, anunciando que el corazón de Nuh se detuvo. Inmediatamente, Melek (Hafsanur Sacaktutan) sentirá que algo malo ocurre con su mellizo.