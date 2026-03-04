Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Avance extendido de Corazón Negro: Nuh se debatirá entre la vida y la muerte

  • Por Mega

En el avance del próximo capítulo de Corazón NegroBünyamin (Bulent Polat) le contará a Canan (Gözde Cigaci) que le pagará a Türkan para que deje la mansión sin escándalos.

Esto la enfurecerá, pero su esposo le recordará que perdieron mucho más dinero con Halil (Erkan Bektas). Para su desgracia, Türkan escuchará todo desde detrás de la puerta.

Lo más visto de Corazón Negro

El corazón de Nuh se detendrá

Bünyamin y Canan se unirán al resto de la familia mientras esperan noticias de la operación de Nuh (Aras Aydin). Como siempre, el antiguo empleado se quejará por sentirse excluido, pero Tahsin (Ilker Aksum) no aguantará sus comentarios durante la tensa situación que están viviendo.

Corazón Negro
Ir a la siguiente nota

En tanto, dentro del pabellón, los médicos enfrentan complicaciones, anunciando que el corazón de Nuh se detuvo. Inmediatamente, Melek (Hafsanur Sacaktutan) sentirá que algo malo ocurre con su mellizo.

Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto