Corazón Negro - Capítulo 147: La emotiva boda de Nuh y Sevilay

03 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 3 de marzo, Nuh (Aras Aydin) está decidido a operarse, a pesar de los temores de su familia.

Ante un futuro incierto, Tahsin (Ilker Aksum) propone que se case lo más pronto posible con Sevilay (Leyla Tanlar) y todos están de acuerdo.

La familia se encarga de los preparativos para la boda, donde Nuh y Sevilay dan el "sí", justo antes que el joven entre al pabellón para la cirugía de su tumor.

La misión de Bünyamin

Mientras Canan (Gözde Cigaci) sufre por la estafa de Halil (Erkan Bektas), Bünyamin (Bulent Polat) está desesperado por encontrarlo y recuperar su dinero.

Es por esto que le pide a su esposa el número de teléfono del estafador, porque él tiene sus medios para hallar a las personas, por más escondidas que estén.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.