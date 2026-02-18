Corazón Negro - Capítulo 143: La enfermedad de Nuh se revela
En el capítulo de Corazón Negro de este 18 de febrero, Halil (Erkan Bektas) tiene un largo prontuario a sus espaldas, así que no quería ser interrogado por la policía. A pesar del disparo, no denunció, borró las evidencias y escapó para curarse la herida solo.
Se escondió en la mansión Sansalan, donde Hikmet (Esra Dermancioglu) recibió terribles noticias sobre la propiedad que heredó.
La preocupación de Sumru
Nuh (Aras Aydin) buscó a su madre tras saber que casi se va detenida, pero ella no tenía intenciones de perdonarlo.Ir a la siguiente nota
Las cosas cambiaron radicalmente cuando el joven se desplomó con un rictus en la cara, siendo trasladado de urgencia a una clínica. Allí es que Sevilay (Leyla Tanlar) debió contarle a la familia del tumor cerebral que tiene el mellizo.
La única condición que dio ella es afrontar este diagnóstico con optimismo para que el ánimo de Nuh no decaiga.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
