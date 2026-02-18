Logo Mega

Avance extendido de Corazón Negro: Sumru lamentará sus acciones

  • Por Marcela Paillape

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sumru (Ece Uslu) y Nihayet (Isil Yücesoy) conversarán a solas en el pasillo de la clínica.

Ante el diagnóstico de Nuh (Aras Aydin), la profesora estará muy arrepentida de haber echado a su hijo cuando fue a pedirle perdón. Se cuestionará si es una buena madre y cómo es que se volvió tan fría. 

Nihayet será su cable a tierra para que no pierda la calma en esta situación tan compleja. 

Un viaje fuera del país

Hikmet (Esra Dermancioglu) se resignará a la pérdida de la mansión. Pese a que nunca quiso a su familia, aquella casona era símbolo del estatus de los Sansalan y fue duro saber sobre la hipoteca. 

Con los bolsos llenos de dinero a su lado, Halil (Erkan Bektas) la convencerá de olvidar el pasado y reiniciar su vida en un hotel junto al mar.

