Corazón Negro - Capítulo 142: Sumru aprieta el gatillo

17 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 17 de febrero, Halil (Erkan Bektas) quiso vengarse de Sumru (Ece Uslu) y Nihayet (Isil Yücesoy) manchando su reputación. Esparció mentiras sobre la madre de los mellizos en la tienda de alfombras, pero su plan es hacer lo mismo por toda Capadocia.

Nihayet se enteró y citó a Halil en un sitio descampado. Él estaba dispuesto a negociar un millonario trato para irse de la ciudad, pero la anciana tenía otros planes: matarlo.

Llevó el arma de Bünyamin (Bulent Polat) consigo y apuntó, pero su hija apareció de repente para intentar frenarla.

Corazón Negro

Melek analiza a Peri

En tanto, Melek (Hafsanur Sancaktutan) tiene muchas dudas de Perihan (Hatice Deniz) y decidió medir sus acciones, mientras demostraba que es ella la esposa de Cihan (Burak Tozkoparan).

El encuentro tuvo a ambas mujeres enmascarando la antipatía que sentían por la otra.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.