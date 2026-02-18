¿Clemente podría perder a Olivia? Pepa lanzará seria advertencia a su exyerno en el capítulo 236 de EJDO
En el avance del capítulo 236 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) perdió una batalla con Clemente (Pipo Gormaz) cuando él logró retirar la orden de alejamiento contra Diana (Nicole Espinoza), pero no se dará por vencida.
Con la cabeza envenenada por Luis Emilio (Alejandro Trejo), estará convencida de que la terapeuta tiene que desaparecer de la vida de Olivia (Violeta Silva), incluso si debe llegar a las últimas consecuencias.
"Te voy a pedir por última vez, recapacita y saca a esta mujer de tu casa", le exigirá a su exyerno apenas vea a Diana en su residencia.
Pepa estará dispuesta a ir a la justicia
Guerrero insistirá en que nunca ha tratado de hacerle daño a la niña, pero no logrará convencerla.
Impaciente, la madre de Teresa arremeterá con una amenaza: "Si no le pides a esta mujer que salga ahora de esta casa y que deje de acercarse a mi nieta, voy a tener que verme en la obligación de pedir el cuidado legal de la Olivia".