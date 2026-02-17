Logo Mega

Avance extendido de Corazón Negro: Nuh colapsará frente a toda su familia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sumru (Ece Uslu) irá al lugar de los hechos junto con la policía, pero no habrá nada: ni casquillos, ni huellas, ni rastro de sangre. Halil (Erkan Bektas) se habrá esfumado y, por lo tanto, la mujer no tendrá que pagar por un delito imposible de comprobar. 

Nuh (Aras Aydin) y el resto de la familia se alegrarán de que no tenga que ir a la cárcel, pero ella seguirá igual de distante con el mayor de los mellizos. 

La situación cambiará drásticamente cuando Nuh comience con un rictus en la cara y una extraña contorsión de sus manos. Sin poder controlar la situación, él terminará en el suelo mientras todos corren a socorrerlo. 

Malas noticias para Hikmet

Ni con todas sus estafas y trucos, Hikmet (Esra Dermancioglu) podrá ser feliz. 

Un equipo de abogados y agentes de la policía llegarán a las afueras de la mansión Sansalan para notificarle que su parte de la propiedad fue hipotecada momento después de que llegara a sus manos. Sin dinero para pagar, podría perder la casa por la que tanto luchó 

