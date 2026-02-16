Avance extendido de Corazón Negro: Türkan se quitará la máscara
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Türkan se dará cuenta que Bünyamin (Bulent Polat) es estéril y, por tanto, no se puede embarazar para dar a luz un heredero de los Sansalan.
Furiosa, tomará sus cosas para irse de la habitación de hotel, dejándole en claro al exmayordomo que nunca estuvo enamorada; solo quería volverse rica como le sucedió a Esma (Deniz Karabas).
Melek no confiará en Perihan
Melek (Hafsanur Sancaktutan) y Perihan (Hatice Deniz) tendrán un almuerzo en el hotel de la familia, pero aunque muestren sonrisas, las dos estarán a la defensiva.Ir a la siguiente nota
Perihan no vino por negocios, sino para reconquistar a Cihan (Burak Tozkoparan) sin importar que esté casado. Lo tratará de disimular, pero algo en su actitud levantará sospechas en la melliza.
Melek estará decidida a descubrir qué es lo que oculta la "amiga" de su marido.
