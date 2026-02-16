Avance extendido de Corazón Negro: Türkan se quitará la máscara

16 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Türkan se dará cuenta que Bünyamin (Bulent Polat) es estéril y, por tanto, no se puede embarazar para dar a luz un heredero de los Sansalan.

Furiosa, tomará sus cosas para irse de la habitación de hotel, dejándole en claro al exmayordomo que nunca estuvo enamorada; solo quería volverse rica como le sucedió a Esma (Deniz Karabas).

Melek no confiará en Perihan

Melek (Hafsanur Sancaktutan) y Perihan (Hatice Deniz) tendrán un almuerzo en el hotel de la familia, pero aunque muestren sonrisas, las dos estarán a la defensiva.

Perihan no vino por negocios, sino para reconquistar a Cihan (Burak Tozkoparan) sin importar que esté casado. Lo tratará de disimular, pero algo en su actitud levantará sospechas en la melliza.

Melek estará decidida a descubrir qué es lo que oculta la "amiga" de su marido.