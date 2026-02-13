Corazón Negro - Capítulo 140: Nuh guarda silencio

13 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 13 de febrero, Canan (Gözde Cigaci) llevó al restaurante los 500 mil dólares para invertir, sin ninguna garantía o firma de documentos. La mujer demostró toda su ingenuidad, mientras Hikmet (Esra Dermancioglu) recibía el dinero en el exterior.

Esta es solo una parte de la fortuna de los Sansalan de la cual apoderarse. Con Halil (Ilker Aksum) planifican engañar a Esat (Genco Özak) o Harika (Derin Ince) para llevarse una tajada mayor.

La distancia entre los mellizos

Cihan (Burak Tozkoparan) llamó a Sevilay (Leya Tanlar) tras descubrir su acusación y posterior exculpación por asesinato. La joven está bien porque Nuh (Aras Aydin) la protege.

Corazón Negro

Sin embargo, ni Nuh ni Melek (Hafsanur Sancaktutan) fueron capaces de hablar el uno con el otro. Ella prometió no dirigirle la palabra hasta que se disculpe con Sumru (Ece Uslu) y él fue incapaz de contarle sobre su tumor cerebral.

Es más, le pidió a Sevilay que mantenga a su hermana lejos de este asunto médico. No quiere preocuparla durante su embarazo.

