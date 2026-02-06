Corazón Negro - Capítulo 135: La cruda realidad
En el capítulo de Corazón Negro de este 06 de febrero, Esat (Genco Özak) quiso congraciarse con Esma (Deniz Karabas) al regalarle un anillo. Le pidió matrimonio formalmente, pero la joven lo rechazó porque con todos los maltratos que sufrió, no hay posibilidad de arreglar las cosas.
Esta desazón se sumó un momento agridulce porque su hermanito Mesut ingresó en un internado. El niño fue captado por un colegio de altas capacidades y si bien la exempleada está feliz porque explotará su potencial, es la única familia que le queda.
La amiga de Sumru
Sumru (Ece Uslu) quería contar la verdad y contactó a la única amiga que sabía del abuso de Halil (Erkan Bektas). Para su mala suerte, ella se encontraba en Alemania y no pudo llegar a tiempo.Ir a la siguiente nota
El padre de los mellizos sembró la duda sobre la veracidad de esta historia, lo que terminó con Sumru abandonando Capadocia para siempre. Sin embargo, esta amiga regresó al país y, aunque tarde, buscó a Melek (Hafsanur Sancaktutan) y sus hermanos para relatar el horror que vivió su madre en la juventud.
Arrepentidos por no creer en la palabra de la profesora, Cihan (Burak Tozkoparan) y Esat salieron furiosos para ajustar cuentas.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 134: Tahsin contra el prestamista
-
Corazón Negro - Capítulo 133: La relación de Hikmet y Halil se tambalea
-
Corazón Negro - Capítulo 132: Una sospechosa en televisión
-
Corazón Negro - Capítulo 131: Nuh salva a Sevilay
-
Corazón Negro - Capítulo 130: Harika y Melek afianzan su hermandad
-
Corazón Negro - Capítulo 129: El funeral de Samet Sansalan