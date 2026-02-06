Corazón Negro - Capítulo 135: La cruda realidad

06 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 06 de febrero, Esat (Genco Özak) quiso congraciarse con Esma (Deniz Karabas) al regalarle un anillo. Le pidió matrimonio formalmente, pero la joven lo rechazó porque con todos los maltratos que sufrió, no hay posibilidad de arreglar las cosas.

Esta desazón se sumó un momento agridulce porque su hermanito Mesut ingresó en un internado. El niño fue captado por un colegio de altas capacidades y si bien la exempleada está feliz porque explotará su potencial, es la única familia que le queda.

Corazón Negro

La amiga de Sumru

Sumru (Ece Uslu) quería contar la verdad y contactó a la única amiga que sabía del abuso de Halil (Erkan Bektas). Para su mala suerte, ella se encontraba en Alemania y no pudo llegar a tiempo.

El padre de los mellizos sembró la duda sobre la veracidad de esta historia, lo que terminó con Sumru abandonando Capadocia para siempre. Sin embargo, esta amiga regresó al país y, aunque tarde, buscó a Melek (Hafsanur Sancaktutan) y sus hermanos para relatar el horror que vivió su madre en la juventud.

Arrepentidos por no creer en la palabra de la profesora, Cihan (Burak Tozkoparan) y Esat salieron furiosos para ajustar cuentas.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.