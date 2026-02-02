Corazón Negro - Capítulo 131: Nuh salva a Sevilay

02 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 02 de febrero, Melek (Hafsanur Sancaktutan) consiguió la dirección de Antak Altin, uno de los hermanos de Sevilay (Leyla Tanlar).

Esa noche, la joven y su hermano se quedaron a altas horas de la noche en la oficina, supuestamente por trabajo. Sin embargo, Altak -quien desconocía el vínculo filial entre los dos- intentó propasarse con ella.

Nuh (Aras Aydin) llegó en el momento preciso y logró salvarla del ataque, pero en la confusión del momento, todo terminó con un desenlace fatal.

Corazón Negro

Tahsin ruega el perdón

Tahsin (Ilker Aksum) se presentó ante Sumru (Ece Uslu) para admitir que fue un tonto por no creer en su palabra. Se encuentra arrepentido y rogó para volver juntos a Capadocia.

"Le creíste a ese tipo tan repugnante. Nuh le creyó, entiendo, es su padre, ¿pero qué hay de ti? ¿Cómo pudiste creer que yo mentiría con algo así? Tú no me creíste. Si realmente me amaras, no habrías hecho eso", sentenció ella.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.