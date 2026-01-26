Corazón Negro - Capítulo 126: El sueño de Hikmet se escapa
En el capítulo de Corazón Negro de este 26 de enero, Hikmet (Esra Dermancioglu) rechazó la primera oferta de Tahsin (Ilker Aksum) y Cihan (Burak Tozkoparan) porque quería duplicar sus ganancias. Finalmente, les dobló la mano.
En la reunión había un cheque y documentos de propiedad que le serían traspasados. Solo faltaba una firma pero una llamada deshizo el trato: Samet (Burak Sergen) había muerto.
La decepción sacude a Sumru
Sumru (Ee Usul) volvió a Capadocia para hablar con Tahsin y Nuh (Aras Aydin). Quería explicarles las mentiras de Halil (Erkan Bektas) y sus esfuerzos por aclarar la verdad.Ir a la siguiente nota
Para su desgracia, vio en los ojos de su pareja e hijo que ninguno creía en su versión.
"No confías en mí. No puedo creerlo, te juro que no puedo. Si también vas a poner en duda lo que digo, entonces terminamos. ¡Se terminó!", dijo antes de irse intempestivamente.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
