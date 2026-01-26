Logo Mega

Corazón Negro - Capítulo 126: El sueño de Hikmet se escapa

  • Por Mega

En el capítulo de Corazón Negro de este 26 de enero, Hikmet (Esra Dermancioglu) rechazó la primera oferta de Tahsin (Ilker Aksum) y Cihan (Burak Tozkoparan) porque quería duplicar sus ganancias. Finalmente, les dobló la mano.

En la reunión había un cheque y documentos de propiedad que le serían traspasados. Solo faltaba una firma pero una llamada deshizo el trato: Samet (Burak Sergen) había muerto.

La decepción sacude a Sumru

Sumru (Ee Usul) volvió a Capadocia para hablar con Tahsin y Nuh (Aras Aydin). Quería explicarles las mentiras de Halil (Erkan Bektas) y sus esfuerzos por aclarar la verdad.

Para su desgracia, vio en los ojos de su pareja e hijo que ninguno creía en su versión.  

"No confías en mí. No puedo creerlo, te juro que no puedo. Si también vas a poner en duda lo que digo, entonces terminamos. ¡Se terminó!", dijo antes de irse intempestivamente. 

