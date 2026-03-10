Corazón Negro - Capítulo 152: La soñada celebración de Nuh y Sevilay
En el capítulo de Corazón Negro de este 10 de marzo, Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) alistan los preparativos para la celebración de su boda.
Si bien, la pareja se casó antes de la operación del mellizo, esta es su oportunidad de vivir una noche de fiesta junto a toda la familia.
Sin embargo, una inesperada invitada amenaza con arruinar la especial noche.
Esat intenta recuperar a Esma
Esat (Genco Özak) sorprende a Esma (Deniz Karabas) con un especial regalo con la esperanza de arreglar su relación, pero ella lo rechaza e insiste en que se divorciarán.
Por otro lado, Harika (Derin Ince) se acerca a Esma para darle unos aros antes de la boda y, más tarde, intercede para que perdone a su hermano.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 151: La familia Sansalan se vuelve a unir
-
Corazón Negro - Capítulo 150: El destino de Nuh
-
Corazón Negro - Capítulo 149: Türkan amenaza a Bünyamin y Canan
-
Corazón Negro - Capítulo 148: Perihan tiene un nuevo plan
-
Corazón Negro - Capítulo 147: La emotiva boda de Nuh y Sevilay
-
Corazón Negro - Capítulo 146: Una pelea por el dinero