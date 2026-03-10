Logo Mega

Corazón Negro - Capítulo 152: La soñada celebración de Nuh y Sevilay

  Por Mega

En el capítulo de Corazón Negro de este 10 de marzo, Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) alistan los preparativos para la celebración de su boda.

Si bien, la pareja se casó antes de la operación del mellizo, esta es su oportunidad de vivir una noche de fiesta junto a toda la familia.

Sin embargo, una inesperada invitada amenaza con arruinar la especial noche.

Corazón Negro

Esat intenta recuperar a Esma

Esat (Genco Özak) sorprende a Esma (Deniz Karabas) con un especial regalo con la esperanza de arreglar su relación, pero ella lo rechaza e insiste en que se divorciarán.

Por otro lado, Harika (Derin Ince) se acerca a Esma para darle unos aros antes de la boda y, más tarde, intercede para que perdone a su hermano.

