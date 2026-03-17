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Corazón Negro - Capítulo 156: Cihan recibe un disparo

  • Por Mega

En el capítulo de Corazón Negro de este 17 de marzo, Esat (Genco Özak), Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) quedan en prisión preventiva mientras se investigan sus múltiples delitos.

Antes de ser llevado por la policía, Esat le expresa a Esma (Deniz Karabas) que puede pedir el divorcio si lo desea. Sin embargo, ella lo sorprende al perdonarlo y decir que lo esperará.

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Una vez dentro de la celda, Halil vive duros momentos al darse cuenta que todos son leales a Esat y que él es su mayor enemigo.

Corazón Negro

Cihan es herido

Cihan (Burak Tozkoparan) sigue a Melek (Hafsanur Sacaktutan) hasta una joyería donde ella busca un regalo de bodas para Sumru (Ece Uslu).

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Pero en ese mismo instante, ladrones entran al lugar, amenazándola con pistolas. Rápidamente, Cihan entra al lugar para defender a su esposa, siendo herido por los delincuentes.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.

Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.

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