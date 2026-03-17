Corazón Negro - Capítulo 156: Cihan recibe un disparo

17 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 17 de marzo, Esat (Genco Özak), Hikmet (Esra Dermancioglu) y Halil (Erkan Bektas) quedan en prisión preventiva mientras se investigan sus múltiples delitos.

Antes de ser llevado por la policía, Esat le expresa a Esma (Deniz Karabas) que puede pedir el divorcio si lo desea. Sin embargo, ella lo sorprende al perdonarlo y decir que lo esperará.

Una vez dentro de la celda, Halil vive duros momentos al darse cuenta que todos son leales a Esat y que él es su mayor enemigo.

Corazón Negro

Cihan es herido

Cihan (Burak Tozkoparan) sigue a Melek (Hafsanur Sacaktutan) hasta una joyería donde ella busca un regalo de bodas para Sumru (Ece Uslu).

Pero en ese mismo instante, ladrones entran al lugar, amenazándola con pistolas. Rápidamente, Cihan entra al lugar para defender a su esposa, siendo herido por los delincuentes.

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