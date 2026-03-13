Corazón Negro - Capítulo 154: Bünyamin pierde el control por la herencia de Samet

13 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 13 de marzo, Nazim reúne a toda la familia Sansalan para la lectura de la herencia de Samet (Burak Sergen).

A pesar de la expectación de los presentes, el abogado les entrega malas noticias, ya que el empresario dejó una gran deuda que debe ser pagada por ellos. La única forma de librarse de esto es renunciando a la herencia.

Bünyamin (Bulent Polat) pierde el control ante esto, pensando que es una trampa de sus hermanos para que no reciba el dinero y tenga que abandonar la familia.

Corazón Negro

Melek no perdona a Cihan

Cihan (Burak Tozkoparan) se encuentra con Melek (Hafsanur Sacaktutan) en la mansión para explicarle a su esposa lo que realmente pasó con Perihan (Hatice Deniz) en Alemania, pero ella no está dispuesta a perdonarlo.

En tanto, Sumru (Ece Uslu) se entera del negocio de Perihan con su agencia de viajes, por lo que piensa en un plan para sacarla definitivamente de sus vidas.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.