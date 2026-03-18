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Corazón Negro - Capítulo 157: Los mellizos encuentran la felicidad

  • Por Mega

En el último capítulo de Corazón Negro, Cihan (Burak Tozkoparan) es llevado de urgencia al hospital tras recibir un disparo.

En el lugar, Melek (Hafsanur Sacaktutan) espera desesperada por alguna noticia, mientras se arrepiente por no haberlo perdonado por su mentira sobre Perihan (Hatice Deniz).

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Tiempo después, Sumru (Ece Uslu) y Tahsin (Ilker Aksum) alistan los últimos detalles antes de su esperado matrimonio.

Corazón Negro

Él sorprende a su futura esposa con una llamada de Esat (Genco Özak) desde la cárcel, donde tendrá que permanecer por tres años.

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Luego de dar el "sí", la celebración es interrumpida por las contracciones de Melek, quien empieza el trabajo de parto.

Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.

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