Corazón Negro - Capítulo 153: El dolor de Melek

12 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 12 de marzo, la fiesta de Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) es interrumpida por la presencia de Hikmet (Esra Dermancioglu).

La mujer la encara duramente por no haberla invitado a su matrimonio, a pesar de haberla criado y tratado como su hija durante años.

A pesar de esto, la pareja no deja que arruine su celebración y continúan disfrutando hasta que es hora de irse a su luna de miel.

Corazón Negro

Melek se entera de la mentira de Cihan

Otra persona que llega a la celebración sin aviso es Perihan (Hatice Deniz), quien cita a Cihan (Burak Tozkoparan) a solas para hablar sobre su pasado juntos.

Toda esta confesión es escuchada por Melek (Hafsanur Sacaktutan) y no escucha las explicaciones de su esposo, que asegura que todo fue un error.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.