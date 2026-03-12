Corazón Negro - Capítulo 153: El dolor de Melek
En el capítulo de Corazón Negro de este 12 de marzo, la fiesta de Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) es interrumpida por la presencia de Hikmet (Esra Dermancioglu).
La mujer la encara duramente por no haberla invitado a su matrimonio, a pesar de haberla criado y tratado como su hija durante años.
A pesar de esto, la pareja no deja que arruine su celebración y continúan disfrutando hasta que es hora de irse a su luna de miel.
Melek se entera de la mentira de Cihan
Otra persona que llega a la celebración sin aviso es Perihan (Hatice Deniz), quien cita a Cihan (Burak Tozkoparan) a solas para hablar sobre su pasado juntos.
Toda esta confesión es escuchada por Melek (Hafsanur Sacaktutan) y no escucha las explicaciones de su esposo, que asegura que todo fue un error.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 152: La soñada celebración de Nuh y Sevilay
-
Corazón Negro - Capítulo 151: La familia Sansalan se vuelve a unir
-
Corazón Negro - Capítulo 150: El destino de Nuh
-
Corazón Negro - Capítulo 149: Türkan amenaza a Bünyamin y Canan
-
Corazón Negro - Capítulo 148: Perihan tiene un nuevo plan
-
Corazón Negro - Capítulo 147: La emotiva boda de Nuh y Sevilay