Avance extendido de Corazón Negro: Los Sansalan recibirán la herencia de Samet
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nazim se reunirá con la familia Sansalan para conocer qué dice el testamento de Samet (Burak Sergen).
Sin embargo, el abogado les dará muy malas noticias: Nadie recibirá dinero. Todo lo contrario, cada heredero tendrá que entregar una millonaria cifra para saldar las deudas del fallecido patriarca.
Más tarde, Hikmet (Esra Dermancioglu) se reunirá con Esat (Genco Özak) para intentar sacar provecho del dinero que recibió su sobrino, sin saber lo ocurrido.
Sumru quiere a Perihan lejos
Tras saber lo que hizo Perihan (Hatice Deniz), Sumru (Ece Uslu) la querrá lo más lejos posible de Capadocia.
Es por esto que citará a uno de los socios de la agencia de viajes de la amiga de Cihan (Burak Tozkoparan), buscando grietas en su negocio para lograr que se vaya.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de