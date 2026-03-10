Avance extendido de Corazón Negro: Melek escuchará comprometedora confesión de Perihan

10 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Hikmet (Esra Dermancioglu) llegará sin avisar a la boda de Sevilay (Leyla Tanlar) y Nuh (Aras Aydin).

La mujer enfrentará con duras palabras a su hija adoptiva por no haberla incluido en la ceremonia.

"No tienes vergüenza alguna. ¿Qué clase de hija no invita a su madre a la boda? Siempre has sido así de cruel conmigo. Tan desagradecida", dirá.

Corazón Negro

La revelación de Perihan

Hikmet no será la única que llegará sin invitación, ya que Perihan (Hatice Deniz) también llegará hasta el lugar buscando a Cihan (Burak Tozkoparan).

El joven la encarará por estar ebria y ella le recordará una noche que pasaron juntos. A pesar de que Cihan intentará restarle importancia a esta confesión, todo será oído por Melek (Hafsanur Sacaktutan).