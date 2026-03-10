¡No te lo puedes perder! Esta es la fecha para el gran final de Corazón Negro

10 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Una vez más las teleseries turcas de Mega se roban la pantalla y en esta ocasión es Corazón Negro la que entra en su recta final con un giro de historia inesperado.

Precisamente, en esta parte de Corazón Negro podremos apreciar cómo Hikmet (Esra Dermancioglu) intentará salirse con la suya, pero al parecer la policía tendrá otros planes para ella.

Corazón Negro

Corazón Negro tendrá gran final

Al mismo tiempo, todo indicará en este nuevo adelanto que Cihan (Burak Tozkoparan) intentará ocupar su arma contra unos delincuentes, pero será abatido antes de que logre siquiera accionar su pistola.

Y es que si no quieres perderte nada de lo que viene en la recta final de Corazón Negro, es momento de que sintonices Mega, ya que el final de la teleserie turca es el próximo miércoles 18 de marzo después de El Jardín de Olivia.

Todo sobre Corazón Negro