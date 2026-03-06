Corazón Negro - Capítulo 150: El destino de Nuh
En el capítulo de Corazón Negro de este 6 de marzo, Halil (Erkan Bektas) pregunta a Tufan por el avance del cheque que Cihan (Burak Tozkoparan) le dio a Hikmet (Esra Dermancioglu).
Sin embargo, en ese momento se da cuenta que todo fue un engaño de la mujer y la enfrenta en una tensa conversación, que termina con ambos acordando dividir el dinero de Canan (Gözde Cigaci) y tomar caminos separados.
Todo se derrumba cuando entran a la bodega y se dan cuenta que el bolso con billetes desapareció, destrozando sus planes.
La salud de Nuh
Los Sansalan son sorprendidos por misteriosas cartas dirigidas a cada miembro de la familia. Al abrirlas, se dan cuenta que son de Nuh (Aras Aydin), con un mensaje en caso que no despertara de la operación.
Momentos más tarde, los médicos entran a la sala de recuperación del mellizo, compartiendo importantes noticias a todos los presentes.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 149: Türkan amenaza a Bünyamin y Canan
-
Corazón Negro - Capítulo 148: Perihan tiene un nuevo plan
-
Corazón Negro - Capítulo 147: La emotiva boda de Nuh y Sevilay
-
Corazón Negro - Capítulo 146: Una pelea por el dinero
-
Corazón Negro - Capítulo 145: La redención de Esat
-
Corazón Negro - Capítulo 144: Bünyamin descubre el otro romance de Canan