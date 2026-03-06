Corazón Negro - Capítulo 150: El destino de Nuh

06 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 6 de marzo, Halil (Erkan Bektas) pregunta a Tufan por el avance del cheque que Cihan (Burak Tozkoparan) le dio a Hikmet (Esra Dermancioglu).

Sin embargo, en ese momento se da cuenta que todo fue un engaño de la mujer y la enfrenta en una tensa conversación, que termina con ambos acordando dividir el dinero de Canan (Gözde Cigaci) y tomar caminos separados.

Todo se derrumba cuando entran a la bodega y se dan cuenta que el bolso con billetes desapareció, destrozando sus planes.

Corazón Negro

La salud de Nuh

Los Sansalan son sorprendidos por misteriosas cartas dirigidas a cada miembro de la familia. Al abrirlas, se dan cuenta que son de Nuh (Aras Aydin), con un mensaje en caso que no despertara de la operación.

Momentos más tarde, los médicos entran a la sala de recuperación del mellizo, compartiendo importantes noticias a todos los presentes.

