Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Corazón Negro - Capítulo 150: El destino de Nuh

  • Por Mega

En el capítulo de Corazón Negro de este 6 de marzo, Halil (Erkan Bektas) pregunta a Tufan por el avance del cheque que Cihan (Burak Tozkoparan) le dio a Hikmet (Esra Dermancioglu).

Sin embargo, en ese momento se da cuenta que todo fue un engaño de la mujer y la enfrenta en una tensa conversación, que termina con ambos acordando dividir el dinero de Canan (Gözde Cigaci) y tomar caminos separados.

Lo más visto de Corazón Negro

Todo se derrumba cuando entran a la bodega y se dan cuenta que el bolso con billetes desapareció, destrozando sus planes.

Corazón Negro

La salud de Nuh

Los Sansalan son sorprendidos por misteriosas cartas dirigidas a cada miembro de la familia. Al abrirlas, se dan cuenta que son de Nuh (Aras Aydin), con un mensaje en caso que no despertara de la operación.

Ir a la siguiente nota

Momentos más tarde, los médicos entran a la sala de recuperación del mellizo, compartiendo importantes noticias a todos los presentes.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.

Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos