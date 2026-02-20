Corazón Negro - Capítulo 145: La redención de Esat
En el capítulo de Corazón Negro de este 20 de febrero, Esat (Genco Özak) se dio cuenta que todo el odio que sentía contra los mellizos no tenía razón de ser. Ellos no tuvieron la culpa de lo que sucedió y en estos momentos de dificultad debían prestarse apoyo.
Aunque se trenzó a golpes con Nuh (Aras Aydin) en varias oportunidades, ahora quiere que se recupere y así se lo hizo saber. También fue uno de los donantes de sangre para su hermano.
Este cambio de actitud ha hecho que Esma (Deniz Karabas) vuelva a mirarlo con cariño.Ir a la siguiente nota
Canan descubre la estafa
Canan (Gözde Cigaci) y Bünyamin (Bulent Polat) se encararon mutuamente por sus infidelidades, pero fue la exempleada quien sufrió más.
No solo fue engañada por su marido, sino también por Halil (Erkan Bektas), quien se aprovechó de su ingenuidad para robarle medio millón de dólares.
